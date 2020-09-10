Правительство выделит 5,3 млрд руб. на поддержку технопарков

Правительство разрабатывает новый проект поддержки технопарков. Минпромторг, Минфин и МЭР совместно до 16 ноября должны разработать соответствующий акт.

Об этом пишут «Известия».

На помощь производителям импортозамещающей продукции, модернизацию регионами промышленных предприятий и субсидированные кредиты бизнесу в ближайшие три года выделят 5,3 млрд рублей. Кроме того, будет создан механизм компенсации затрат инвесторам в технопарки: государство вернет им ровно столько, сколько резиденты новых комплексов заплатят налогов в бюджет.

Такие меры сбалансируют индустриальное развитие регионов и увеличат внебюджетные инвестиции в промышленность, уверены в Минпромторге.

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Замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных подтвердил изданию, что такой механизм сейчас готовится. Он пояснил, что предельный размер возмещения составит 15 млн рублей на 1 га общей площади территории индустриального парка, а для технопарка — 60 тыс. рублей на 1 кв. м.

«Первый отбор проектов может произойти уже в 2021 году, причем в первую очередь поддержку получат инвесторы в регионах с низким уровнем социально-экономического развития», — сообщил замминистра.

Также правительство продлит существующие меры поддержки. В частности, до 2025 года будет действовать механизм субсидирования процентных ставок по кредитам на цели создания и развития индустриальных парков. На это в ближайшие 3 года выделят 0,8 млрд рублей.

Кроме того, предприятия, создающие новую продукцию в целях импортозамещения, могут рассчитывать на субсидии в размерах до 300 млн. рублей на один проект.

Одновременно планируется субсидировать расходы регионов на софинансирование инвестпроектов по модернизации индустриальных предприятий и докапитализации региональных фондов развития промышленности. В совокупности на эти две цели в 2021–2023 годах будет выделено до 4,5 млрд рублей.