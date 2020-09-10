Предлагается сделать вычет по НДФЛ для малоимущих семей с детьми. Для стимулирования занятости

Глава ВТБ предлагает ввести налоговый вычет на НДФЛ для малоимущих семей с детьми. Ранее он предлагал вообще освободить такую категорию от налога, но та инициатива поддержки не снискала.

«Мы видим, что в ряде западных стран, в том числе Соединенных Штатах, используется система стимулирования занятости, то есть когда мы пытаемся из безработных сделать людей работающих, простимулировать их интерес к работе. И одним из них может являться как бы вычет платежей НДФЛ вплоть до отрицательного для, например, семей малоимущих с большим количеством детей, но именно людей работающих с низкими заработными платами, чтобы простимулировать их выход из безработного в стадию работающего», — сказал Костин.

Депутат Госдумы от ЛДПР Нилов поддержал новую инициативу Костина.

«Полностью поддерживаем», — написал Нилов в своем Telegram-канале.

Кроме того, парламентарий напомнил, что законопроект с подобной инициативой от фракции уже долгое время без рассмотрения ледит в Госдуме.

«Считаем, следует обнулить НДФЛ для людей с небольшим доходом, и при этом вводить повышенную ставку налога получающим совсем не условный «миллион в день», — призвал депутат.

По материалам «ТАСС».