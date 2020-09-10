Все 75 миллионов пользователей госуслуг получат свои электронные подписи

Необходим массовый перевод государственных и муниципальных услуг в цифровой вид. Об этом заявил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

Он отметил, что опыт пандемии во время пика доказал, что можно запускать электронные госуслуги буквально «с колёс»: за неделю — за две.

За три тяжёлых ковидных месяца появилось 12 цифровых госуслуг. «Сейчас очень важно правильно применить этот опыт, что называется, поймать волну и перейти уже к массовому переводу государственных и муниципальных услуг в цифровой вид», — сказал вице-премьер.

Он заявил, что на портале госуслуг сейчас больше 75 миллионов пользователей. Но подписать заявление или документы в электронном виде они всё равно не могут.

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А, например, у ФНС эта возможность была уже реализована, когда налогоплательщики могут подписывать свои налоговые декларации электронной подписью без личного присутствия, так называемая неквалифицированная электронная подпись.

Минцифры готово обеспечить все 75 миллионов пользователей портала госуслуг этой электронной подписью.

Будет строго определённый, согласованный со всеми госорганами, ограниченный перечень документов и услуг, которые можно будет подписать электронно.

«Это будет очень эффективно работать, потому что сейчас люди в основном пользуются мобильными телефонами и на портал госуслуг входят через мобильный телефон. Им после этого куда-то идти, ещё что-то подписывать и предъявлять паспорт, конечно, будет странно», — добавил Чернышенко.

Для внедрения этих планов потребуются изменения в законодательство, добавил вице-премьер.