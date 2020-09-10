Реальная зарплата в России вырастет в следующем году на 3,5-4%

Согласно исследованиям, которые провел Финансовый университет при правительстве, реальная зарплата в 2021 году вырастет на 3,5-4%.

Об этом пишет «РГ».

Самый высокий прирост, по мнению аналитиков, стоит ожидать в Казани, Новороссийске, Оренбурге, Тольятти и Калининграде. Результаты исследования получены после опроса жителей городов с населением более 250 тысяч человек.

«Главным двигателем повышения зарплат в России останется экономический рост, основанный на потребительской активности населения, — пояснил изданию директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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Эксперт также добавил и про востановление спроса.

«Исследования показывают, что спрос на товары и услуги сегодня по многим позициям заметно выше, чем год назад, в августе 2019 года. Кроме этого, конъюнктура внешних рынков остается в целом вполне благоприятной для России. В апреле-мае объем российского экспорта снизился на треть по сравнению с прошлогодним показателем, однако уже в июне отставание в объеме продаж российской продукции за рубеж заметно сократилось и составило 25%. Грамотная финансовая политика позволила избежать паники на валютном рынке и удержать курс рубля на уровне, комфортном для импортеров и населения. „Закрытие“ экономики на время коронавирусной эпидемии не смогло сломать благоприятных трендов в потребительских настроениях населения. Именно они являются основой нашего оптимизма относительно роста экономики в 2021 году, а он, в свою очередь, обеспечит рост зарплат россиян» — сказал он.

Правда, вместе с зарплатами растут и цены. Почувствуют ли разницу граждане?