Курсовые разницы не учитываются при расчете права на пониженные взносы у IT-организаций

Минфин объяснил, надо ли учитывать доходы в виде курсовой разницы при расчете права на пониженные тарифы у IT-организаций.

Для организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, баз данных, применяются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 14%.

Одним из условий применения пониженных тарифов является доля доходов от реализации различных компьютерных услуг, программ и баз данных.

При этом сумма доходов определяется по данным налогового учета организации в соответствии со статьей 248 НК РФ, при этом в нее не включаются доходы в виде курсовой разницы, указанные в пунктах 2 и 11 статьи 250 НК РФ. Таким образом, при определении организацией соответствия условию о доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий доходы в виде курсовой разницы, в общую сумму доходов не включаются и, соответственно, по строке 020 приложения 5 к разделу 1 Расчета по страховым взносам не отражаются.

Такие разъяснения министерство дало в письме № 03-15-06/75774 от 28.08.2020 г.