Сдача физлицом в аренду нежилых помещений не всегда обязывает к уплате НДС

Квалификация деятельности физлица в качестве предпринимательской зависит от совокупности факторов, отличающихся для разных видов деятельности, в частности, от цели использования сдаваемых в аренду нежилых помещений, их функционального назначения, целей и оснований их приобретения и т.д.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-14/76526 от 01.09.2020.

В документе делается отсылка к судебной практике, в частности, определениям Верховного Суда РФ.

В случае если оказание услуг физлицом с учетом фактических обстоятельств не признается предпринимательской деятельностью, такое физлицо не признается налогоплательщиком НДС и, соответственно, обязанность по уплате НДС у этого лица не возникает