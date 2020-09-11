Одна четверть россиян считает, что будет жить лучше. А другая — что хуже. Половина за стабильность

24% россиян считают, что в будущем их материальное положение улучшится. А 25% — что дальше будет только хуже.

Данные опроса опубликовал ВЦИОМ на своем сайте.

«Текущее экономическое положение в стране считают хорошим 12% россиян, 49% оценили его как среднее. После весны это максимальные значения положительных оценок» — следует из результатов опроса.

При этом, каждый третий (34%) озвучил текущую экономическую ситуацию как негативную.

«Свое материальное положение россияне сегодня оценивают преимущественно как среднее (60%), каждый четвертый дает негативную оценку (26%), а каждый седьмой — положительную (14%)» — следует из опроса.

41% россиян считают, что в будущем они будут жить также, как и сейчас. о том, что в будущем они будут жить лучше, думают 24%, а то, что хуже — 25%.

«В целом каждый третий россиянин (33%) считает, что дела в стране идут в правильном направлении» — следует из итогов исследования.

Отчасти с этой третью согласны 37%. А 25% считают, что дела в стране не идут в правильном направлении.