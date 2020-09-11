При военной ипотеке имущественный вычет не положен

Военнослужащим, которые являются участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения, может быть отказано в предоставлении имущественного вычета на приобретение жилья, если они понесли расходы только за счет бюджетных средств. К такому выводу пришла ФНС при рассмотрении жалобы.
Инспекция провела камеральную проверку декларации по НДФЛ, в которой налогоплательщик заявил имущественный вычет на приобретение квартиры. Она установила, что заявитель являлся участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения для военнослужащих. Он приобрел имущество за счет накоплений для жилищного обеспечения, которые формировались из бюджетных средств РФ и учитывались на его именном накопительном счете. Таким образом, так как налогоплательщик не понес расходов из собственных средств, инспекция отказала ему в предоставлении имущественного вычета.
Заявитель не согласился с этим решением и обратился с жалобой в ФНС. Он посчитал, что действующее налоговое законодательство не ограничивает его в праве на получение вычета, поскольку квартира была приобретена им за счет собственных денежных средств.
ФНС оставила жалобу налогоплательщика без удовлетворения. В рассматриваемом случае оплата расходов на приобретение квартиры производилась из средств бюджетной системы РФ, так как заявитель являлся участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. ФНС также отметила, что налогоплательщик не предоставил доказательств, подтверждающих расходы его собственных, а не бюджетных средств.
В июле Конституционный суд рассматривал дело одного из военослужащих, который получил имущественный вычет на покупку квартира по военной ипотеке. Налоговая предоставила его ошибочно, а потом получателя осудили за мошенничество.
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