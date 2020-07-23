Сначала дают вычет, потом обвиняют в мошенничестве. КС объяснил налоговикам, что так нельзя

Конституционный суд постановил, что необоснованное обращение граждан в налоговую службу за получением вычета по НДФЛ не должно считаться мошенничеством, а сам гражданин не может нести ответственности за ошибочные решения налоговых органов.

Военнослужащий купил квартиру с помощью военной ипотеки, однако посчитал, что имеет право на получение налогового вычета по НДФЛ. И получил его за три года, предоставив 3-НДФЛ за 2011-2013 годы.

Никаких подложных документов он при этом в налоговые органы не направлял. Т.е. инспекция, видя все документы о военной ипотеке, ошибочно вычеты ему предоставила.

Военнослужащего привлекли к уголовной ответственности, посчитав, что он совершил мошенничество, а суд (военный) приговорил его к штрафу. Он дошел до Верховного суда, но так и не смог отменить приговор и тогда обратился в КС.

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Заявитель указал, что его осудили без установления признаков совершения им обмана и потребовал признать указанную статью УК РФ противоречащей основному закону страны. КС, конечно, не стал признавать статью противоречащей Конституции, но решение его оказалось в пользу заявителя.

«Признать часть третью статьи 159 УК РФ („Мошенничество“) не противоречащей Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу <...> она не предполагает возложения уголовной ответственности за необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью реализации права на получение имущественного налогового вычета в связи с приобретением им жилого помещения, в случае когда налоговым органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него право на такой вычет», — указано в Постановлении № 38-П.

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КС указал, что граждане могут ошибочно обращаться в налоговую за вычетом, и это не должно считаться преступлением, раз они предоставили достоверные документы. А налоговые органы обязаны проверять и пресекать незаконные выплаты.

Дело военнослужащего должно быть пересмотрено.