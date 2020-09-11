Вопрос о введении минимального гарантированного дохода россиянам в Кремле предметно не обсуждается

В Кремле предметно не обсуждается вопрос о введении для россиян минимального гарантированного дохода, сказал пресс-секретарь Путина.
На «Клерке» вчера писали о том, что такую идею выдвинул бывший премьер-министр Медведев.
«Пока, насколько я знаю, каких-то предметных обсуждений на этот счет не ведется. На повестке дня многие точки зрения людей, которые обладают экспертными знаниями и большим опытом. Все эти инициативы, что называется, на столе, но предметных обсуждений, формализованных, пока нет», — сказал Песков.
Под минимальным гарантированным доходом понимается неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.
По материалам «ТАСС».