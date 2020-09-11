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Вопрос о введении минимального гарантированного дохода россиянам в Кремле предметно не обсуждается

В Кремле предметно не обсуждается вопрос о введении для россиян минимального гарантированного дохода, сказал пресс-секретарь Путина.

На «Клерке» вчера писали о том, что такую идею выдвинул бывший премьер-министр Медведев.

«Пока, насколько я знаю, каких-то предметных обсуждений на этот счет не ведется. На повестке дня многие точки зрения людей, которые обладают экспертными знаниями и большим опытом. Все эти инициативы, что называется, на столе, но предметных обсуждений, формализованных, пока нет», — сказал Песков.

Под минимальным гарантированным доходом понимается неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.

По материалам «ТАСС».

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