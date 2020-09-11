Людям сулят выплаты «в связи с пандемией», а в итоге они теряют деньги. Новый вид мошенничества

Появился новый вид мошенничества в интернете. Людям приходят сообщения о денежных начислениях в связи с пандемией, они переходят на красочный, внушающий доверие сайт. А дальше начинается вытягивание важной информации.

Об этом рассказала эксперт университета «Синергия» Наталия Пшеничникова, пишет «Прайм».

«Происхождение этой денежной компенсации объясняется очень доходчиво и красочно. Чаще всего рассказывают, что компенсацию можно получить за покупку лекарств и медицинских товаров, детских товаров, за покупку туров по России и даже выплаты на ребенка», — предостерегает эксперт.

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Как правило, на таких сайтах размещены красочные фотографии счастливых получателей выплаты с положительными отзывами.

«Чтобы узнать о возможной компенсации, посетителю предлагают ввести свои личные данные в специальную форму. После этого появляется информация о доступных выплатах, но для этого необходимо перевести чисто символическую сумму для обработки запроса. Некоторые особо доверчивые люди посещают сразу несколько таких сайтов и оплачивают до нескольких тысяч рублей за разного рода запросы», — отмечает Пшеничникова.

Первоочередная цель злоумышленников — привлечение внимания. А после этого начинается целенаправленное вытягивание информации. Такой, как реквизиты банковской карты.

«Для того чтобы избежать подобного обмана, сначала нужно удостовериться, что некая денежная компенсация вам положена. Для этого следует обратиться в государственные органы, например, на сайт „Госуслуг“. Никогда не размещать данные о себе на посторонних сайтах, особенно платежную или иную финансовую информацию», — заключила эксперт.