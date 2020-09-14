Для некоторых регионов хотят сохранить право на пониженные ставки налога на прибыль после 2022 года

1 января 2023 года заканчивается действие пониженных ставок по налогу на прибыль в региональный бюджет.

Между тем эта льгота является эффективным инструментом стимулирования притока инвестиций на территориях субъектов РФ и действенной мерой господдержки ключевых отраслей региональной экономики.

В Госдуму внесен законопроект № 1020440-7, целью которого является сохранение права регионов-доноров на понижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащей зачислению в региональные бюджеты, после 1 января 2023 года.

Также предлагается установить переходный период для применения пониженных налоговых ставок в случае исключения региона из перечня субъектов РФ, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В этом случае налогоплательщики вправе применять пониженные ставки по региональной части налога на прибыль в течение трех налоговых периодов, следующих за датой исключения субъекта РФ из перечня регионов-доноров.

Поправки вносятся в статью 284 НК. Авторы проекта — депутаты Калужской области.

Реализация законопроекта будет способствовать снижению рисков дробления бизнеса посредством перехода налогоплательщиков с ОСНО на специальные налоговые режимы в целях оптимизации налоговой нагрузки по налогу на прибыль, отмечается в пояснительной записке к проекту.