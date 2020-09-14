Новых мер поддержки не будет, бизнес должен восстанавливаться сам. Так считают в правительстве

Правительство не обсуждает новых мер поддержки населения и бизнеса, которые были в рамках антикризисного пакета. Обсуждают лишь меры в рамках существующих бюджетных ограничений.

Иными словами, сдвигать планку бюджетных ограничений не будут — ситуация этого не требует, да и денег, похоже, нет.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на источник в Минэкономразвития.

«Обсуждаются, как обычно, секторальные [меры], донастройки обсуждаются, но уже в рамках тех бюджетных ограничений, которые [есть]. Очевидно, что такого режима, как были антикризисные меры, когда планку бюджетных расходов двигали и двигали дальше, сейчас мы себе такого позволить не можем. Да и в принципе ситуация такого уже не требует,» — отметил собеседник агентства.

Ранее, пишет издание, помощник президента Орешкин (бывший глава министерства) сказал, что бизнес должен восстанавливаться сам, без государственной поддержки.

Он также отмечал, что если и поддерживать экономику, то на фазе восстановления уже в гораздо меньшей степени, потому что сейчас задача — чтобы себя проявили те компании, которые в изменившейся структуре экономики будут больше соответствовать изменившемуся миру.

Естественный отбор?