Депутат предлагает разрешить вождение автомобиля с 16 лет

Депутат Госдумы Власов предложил разрешить россиянам управлять автомобилем с 16 лет. Соответствующее письмо он направил на имя начальника ГУОБДД.МВД.

Он отметил, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет могут быть официально трудоустроены, жить отдельно от семьи и учиться в другом городу.

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — говорится в обращении.

Депутат считает, что разрешение лицам в возрасте от 16 лет управлять личным автомобилем позволит им в более раннем возрасте быть вовлечёнными в экономические процессы, когда желание приобрести машину преобразуется в желание раньше начать трудовую деятельность, обеспечивать себя, стать самостоятельным в финансовом плане.

Правдв, если автомобиль купят родители, вовлеченность в экономические процессы будет какой-то бледной.

По материалам «RT».