Люди требуют перевести НДС в разряд региональных налогов

Правильнее будет зачислять налог в бюджет региона, на территории которого реализован товар, работа или услуга. Так считает автор инициативы, размещенной на сайте РОИ.

Инициативный россиянин предлагает внести соответствующие поправки в НК.

Он отмечает, что в случае реализации этого предложения у региональных властей появится стимул поддержки предприятий региона.

Также у жителей региона, делающих покупки, будет стимул поддержать местного производителя, что в итоге приведет к снижению цены на товар.

Кроме того, будет решен вопрос недофинансирования регионов.