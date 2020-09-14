Люди требуют перевести НДС в разряд региональных налогов

Правильнее будет зачислять налог в бюджет региона, на территории которого реализован товар, работа или услуга. Так считает автор инициативы, размещенной на сайте РОИ.
Инициативный россиянин предлагает внести соответствующие поправки в НК.
Он отмечает, что в случае реализации этого предложения у региональных властей появится стимул поддержки предприятий региона.
Также у жителей региона, делающих покупки, будет стимул поддержать местного производителя, что в итоге приведет к снижению цены на товар.
Кроме того, будет решен вопрос недофинансирования регионов.