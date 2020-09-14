В 43 регионах выросли затраты населения на услуги ЖКХ. В среднем каждая семья тратит на это 4,8 тысяч рублей в месяц.

Самые высокие расходы зафиксированы в Коми, самые низкие — в Ингушетии, пишут "РИА Новости".

По итогам 2019 года наименьшая доля затрат на ЖКУ - в Ингушетии (4,9%). Также мало тратят на оплату услуг ЖКХ жители Дагестана, Москвы, Тувы, Республики Алтай, Хакасии и Иркутской области. В перечисленных регионах доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7,5% совокупных потребительских расходов.

Самая большая доля расходов на ЖКУ — в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%). Всего же свыше десяти процентов своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 47 субъектов.

При этом, жители жалуются не только на рост тарифов ЖКХ, но и на их невысокое качество.

В целом по России затраты средней семьи на ЖКУ в 2019 году составляли 4,8 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2018 годом данный показатель вырос на 9,1%.