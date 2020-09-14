Подготовлен новый прогноз социально-экономического развития России. Кратко: у нас все хорошо

ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо 5%. Такой базовый вариант обновленного прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года внесен в правительство Минэкономразвитием.

По мнению министерства, ситуация в экономике России начинает стабилизироваться после кризиса, вызванного ограничительными мерами и остановкой большей части предприятий из-за карантина, а сам кризис не приобрел системного характера.

Министерство ожидает, что в последующие годы экономика России перейдет к росту: в 2021 году ВВП будет расти на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%. Возвращение ВВП РФ к докризисным значениям ожидается в третьем квартале 2021 года.

В июле министерство прогнозировало более глубокое падение ВВП — до 4,8% в 2020 году, напоминает ТАСС. Ранее, в мае, Минэкономразвития ожидало падение ВВП России в 2020 году на уровне 5%, при этом оценка не учитывала эффект от реализации национального плана восстановления экономики. В первом полугодии, согласно первой оценке Росстата, ВВП страны снизился на 3,4%.

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Улучшен прогноз и по другим показателям, в частности, рубль в 2020-2021 годах будет крепче, чем планировалось в мае, а нефть — дороже. Кроме того, министерство улучшило свои оценки по реальным доходам населения и зарплате, потребительскому спросу и инвестициям. Также Минэкономразвития скорректировало в сторону улучшения оценку спада промпроизводства и ожидает не такого глубокого снижения показателей экспорта и импорта.

По словам источника в Минэкономразвития, нынешняя ситуация в экономике не требует новых мер поддержки населения и бизнеса, какие принимались в рамках антикризисного пакета, — обсуждаются лишь меры в рамках существующих бюджетных ограничений. Он отметил, что кризис не приобрел системного характера, а оказался локализован в рамках предприятий малого и среднего бизнеса в ряде отраслей: розничной торговле, общепите, платных услугах, перевозках, производстве потребительских товаров. Кроме того, сложная экономическая ситуация не перешла в кризис неплатежей. По данным министерства, экономический спад затронул в незначительной степени системообразующие организации: в июне в зоне риска было около 400 компаний из списка системообразующих, сейчас это порядка 250 компаний. Восстановление пострадавшего малого и среднего бизнеса, а также потребительского сектора ожидается в 2021 году.