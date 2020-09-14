В правительстве прогнозируют падение доходов населения

По итогам 2020 года прогнозируют рост реальных зарплат на 1,5%. При этом, располагаемые доходы населения снизятся на 3%. Такой проноз дало Минэкономразвития.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

Однако дальше издание пишет, ссылаясь на данные пресс-службы министерства:

«Согласно прогнозу, реальные заработные платы вырастут на 2,2% в 2021-2022 годах и на 2,5% в 2023 году. Что касается реальных располагаемых доходов, в 2021 году ожидается их рост на 3%, в 2022 и 2023 годах — на 2,4% и 2,5% соответственно».

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали на 8% после роста на 1,2% в первом, по итогам полугодия снизились на 3,7%. Реальные зарплаты в России в первом полугодии выросли на 2,9%, сообщал ранее Росстат.

Так все-таки вырастут, или снизятся?