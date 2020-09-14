Регионального чиновника задержали за фиктивные ремонты зданий на сотни миллионов рублей

В Выборге (Ленинградская область) задержан председатель районного комитета финансов. Он подозревается в хищении 700 млн рублей, сообщается на сайте Следственного комитета.

Следователи полагают, что в прошлом году чиновник перевел на счета подконтрольных ему организации 700 млн рублей за капитальный и текущий ремонты зданий. Но по факту никаких работ в зданиях не проводилось.

Подозреваемый задержан органами следствия. Обвинение скорее всего будет предъявлено по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог (ч.4 ст.159, ч.2 ст.292 УК РФ).