Как банки могут вводить в заблуждение ипотечников. Эксперты предупреждают

Бабловед Народ, ну чё повелись то?! Прям в заголовке ж написано - В К... Вопрос о введении минимального гарантированного дохода росси...

VikaV2193 ну, да! Китайский и российский - это же одно и то же )) Для граждан могут ввести минимальный гарантированный доход

VikaV2193 Вот, Вы сколько часов в неделю пользуете услугой полета на р... Для граждан могут ввести минимальный гарантированный доход

VikaV2193 Понятно, ваша мечта едить по разбитым дорогам в разбитом кор... Для граждан могут ввести минимальный гарантированный доход

Над.К Не поверите - в первую очередь фасоном )) Ну и качеством. А... Для граждан могут ввести минимальный гарантированный доход

Над.К Я не видела проблем со сменой власти ни в Германии, ни в Фин... Для граждан могут ввести минимальный гарантированный доход

Arhimed0 КТО и КАК этот опрос делал? Вас спрашивали? а Ваших друзей, ... Для граждан могут ввести минимальный гарантированный доход

Artem_P в РФ надо не уменьшат возраст, а увеличивать. Лет так до 25.... Депутат предлагает разрешить вождение автомобиля с 16 лет

Arhimed0 нет, не фантастика. Этому их учил самый что ни на есть их ..... Для граждан могут ввести минимальный гарантированный доход

IriEro Если есть дорога - дурак найдётся. Но зачем плодить их в про... Депутат предлагает разрешить вождение автомобиля с 16 лет

ZloiBuhgalter > водили ГазонУ нас два видв водили: копейку (правда с в ... Депутат предлагает разрешить вождение автомобиля с 16 лет

IriEro у нас тоже такое было в 10 классе. В армии многим пригодилос... Депутат предлагает разрешить вождение автомобиля с 16 лет

ZloiBuhgalter > дури без возрастаМногие, очень многие у нас в РФ (да и ... Депутат предлагает разрешить вождение автомобиля с 16 лет

VikaV2193 Да, у нас мальчишки водили Газон и получали права категории ... Депутат предлагает разрешить вождение автомобиля с 16 лет

TinKaNN Что-то я боюсь, что при принятии этого закона не будут смотр... Вопрос о введении минимального гарантированного дохода росси...