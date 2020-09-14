Как банки могут вводить в заблуждение ипотечников. Эксперты предупреждают

Банки требуют от заемщиков страховать залоговое имущество при ипотеке. При этом, встречаются злоупотребления со стороны банков.
К примеру, банк предлагает оформить страховку в какой-то конкретной компании, лишая клиента выбора. И преподнося это как обязательное условие договора.
«С точки зрения закона банки могут просить застраховать имущество, здоровье заемщика и так далее. Однако требовать получить страховку в конкретной компании они не могут. Заемщик в праве сам сравнить условия страхования в разных компаниях. И выбрать наиболее подходящий для себя вариант», — объяснил партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Муса Абдурахманов.
Также эксперты не рекомендуют присоединяться к договору коллективного страхования, поскольку расторгнуть его досрочно будет непросто.
По материалам «РИА Новости».