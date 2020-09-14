ИП на УСН, ремонт квартир. Как быть с большими суммами, которые ему переводят на закупку материалов?

ИП на УСН ремонтирует квартиры. Очень часто ему переводят деньги на карту для закупки материалов, из-за чего он опасается излишнего внимания со стороны контролирующих органов. Как ему быть?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«ИП на УСН 6% ремонтирует квартиры. В планах перевод этой деятельности на патент. Как это всегда бывает, заказчики доверяют ему закупку материалов. Денег на это заказчики дают самым простым способом — переводом на личную карту человека. Человек справедливо опасается внимания налоговой к довольно серьёзным оборотам на личной карте. Хочет перевести эти потоки на счёт ИП. Каким договором оформить отношения с заказчиками по закупке материалов? Я так понимаю, что выручкой деньги на закупку не должны являться, всё в 0 расходуется, излишки возвращаются. А через ККМ такие деньги нужно будет проводить?».

Вот что в комментариях советуют:

«В договоре прописать, что закупка материала идет из средств заказчика, что исполнитель тут выступает как агент по закупке. Учет идет по правилу агентского договора. Потоки через 76 и выручка только вознаграждение. Либо переходить на 15% и отражать закупку и выдачу».

Кто-то предлагает стоимость материалов включать в сумму договора, но на это нашлось возражение:

«Налог лишний придется платить при УСН. Кроме того, при заключении договора будет неизвестна его сумма, потому что сколько и каких нужно будет материалов, может проясниться только в процессе ремонта И при ремонте обычное дело как раз посредничество на покупку стройматериалов».

Также предложили перейти на патент:

«Если патент на ремонт квартир, то ККМ не нужна пока что. Знакомый просто БСО для клиентов ведет и для себя».

В итоге, сошлись на патенте.