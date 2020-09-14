Правила налогообложения контролируемых иностранных компаний изменят

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, уточняющий ряд норм Налогового кодекса о порядке уплаты в России налогов с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК).

Проектом документа предлагается исключить доход в виде дивидендов и соответствующую сумму налога у источника из расчета эффективной ставки налогообложения прибыли КИК для случаев, когда фактическим получателем дивидендов является контролирующее лицо — российский налоговый резидент, поскольку в данном случае КИК не имеет права распоряжаться такими дивидендами при осуществлении своей хозяйственной деятельности и не несет налогового бремени в связи с их получением. Также предлагается уточнить понятия иностранной холдинговой (субхолдинговой) компании, а также упорядочить критерии для освобождения прибыли КИК от налогообложения в случае, если иностранная холдинговая (субхолдинговая) компания признается активной холдинговой (субхолдинговой) компанией.

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Документ предусматривает переход от особого к общему порядку корректировки прибыли КИК применительно к операциям с производными финансовыми инструментами — предлагается учитывать финансовые результаты от операций с производными финансовыми инструментами в общем порядке на основе финансовой отчетности КИК. Также предлагается унифицировать порядок определения расходов КИК при реализации (ином выбытии) долей в уставном (складочном) капитале (фонде) организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг, предусмотрев, что соответствующие расходы определяются в соответствии с порядком (методом списания), предусмотренным соответствующей финансовой отчетностью КИК.

Для стимулирования инвестиционной активности законопроектом предлагается предусмотреть возможность уменьшения доходов от реализации имущественных прав (долей, паев) на величину вклада, внесенного в имущество дочерних организаций. Также предлагается не лишать налогоплательщика права на амортизацию основного средства в части расходов на его создание (приобретение), которые не были учтены при определении инвестиционного налогового вычета, а также дать право налогоплательщику переносить неиспользованный налоговый вычет в части, зачисляемой в федеральный бюджет, на следующие периоды — аналогично порядку, предусмотренному для части, зачисляемой в бюджет субъекта РФ.