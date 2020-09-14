Минфин отменил приказ о налоговом уведомлении на уплату НДФЛ

Минфин признал утратившим силу свой давний приказ «О форме налогового уведомления на уплату налога на доходы физических лиц». Он был утвержден еще в 2004 году.

Такие уведомления направлялись индивидуальным предпринимателям, являющимся плательщиками НДФЛ. В них указывались авансовые платежи, которые рассчитывались налоговыми органами исходя из предполагаемого дохода ИП.

Но с 2020 года правила расчета авансовых платежей изменились. Теперь предприниматели сами рассчитывают налог, исходя из фактически полученных доходов и расходов.

Приказ Минфина России от 22 июня 2020 г. № 114н, зарегистрирован в Минюсте РФ 4 сентября 2020 г.