С 2021 года появится новый отчет для неплательщиков НДС — по прослеживаемости товаров

В Налоговом кодексе скоро появится новый раздел V3 «Прослеживаемость товаров». Законопроект с такими поправками в НК был принят сегодня в первом чтении.

Эксперимент по прослеживаемости некоторых товаров идет с 1 июля 2019 года и должен закончится 31 декабря 2020 года.

В чем суть системы? Товар, включенный в специальный перечень, будет отслеживаться от момента ввоза в страну до его реализации конечному пользователю (или вывоза за пределы страны). Перечень будет утверждать Правительство РФ.

При ввозе из стран ЕАЭС товаров попадающих под систему прослеживаемости надо будет уведомлять налоговые органы в определенный срок. Этим товарам будет присваиваться регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости (РНПТ).

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При реализации товара, подлежащего прослеживаемости, соответствующий РНПТ включается налогоплательщиком в счет-фактуру (для плательщиков НДС) или документ об отгрузке товаров (для неплательщиков НДС), составляемые в электронной форме.

Информация об операциях купли-продажи прослеживаемого товара между налогоплательщиками будет включаться в декларации по НДС (для плательщиков НДС) или специализированный отчет (для неплательщиков НДС) и представляться в налоговый орган ежеквартально в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Во время представления правительственного законопроекта глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров усомнился в том, что всю нормативку по прослеживаемости надо включать в Налоговый кодекс. Он напомнил, что НК регулирует налоговые правоотношения и не стоит туда сваливать то, что к таковым отношениям не относится.