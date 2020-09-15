Налог по ПСН можно будет уменьшить на страховые взносы

В Госдуме прошло первое чтение законопроекта с поправками в главу о патентной системе налогообложения.

По замыслу авторов проекта, ПСН должна заменить предпринимателям ЕНВД, который отменяют с 2021 года. Поэтому дается возможность уменьшать стоимость патента на страховые взносы. Правила уменьшения будут такими же, как при ЕНВД и УСН — если у предпринимателя есть работники, налог можно уменьшить не более, чем на 50%; если работников нет, то без ограничения, вплоть до нуля. Кроме того, патент можно будет уменьшить и на больничные, выплачиваемые работникам за счет ИП.

Информировать ИФНС о праве уменьшить стоимость патента на взносы или больничные надо будет путем подачи уведомления по установленной форме. Если часть патента уже оплачена до того, как подано уведомление, то налог можно будет зачесть или вернуть.

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Если у ИП будет несколько патентов, то уменьшить можно будет стоимость любого из них, а если сумма взносов окажется больше стоимости одного патента, остаток можно перенести в уменьшение остальных.

Еще одно значительное изменение — увеличение возможной площади для розничной торговли и общепита. Сейчас применять ПСН можно, если торговый зал (зал обслуживания посетителей) не более 50 кв.м. А будет 150 кв.м., как сейчас при ЕНВД.

В тексте проекта, рассмотренном в первом чтении, есть три новых вида деятельности, попадающих под ПСН:

услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

услуги распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;

услуги размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств.

Кроме того, ИП, сдающие в аренду недвижимость, не принадлежащую им на праве собственности, смогут применять патентную систему. Сейчас у них такой возможности нет.