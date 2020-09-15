Жалоба как вполне рабочий инструмент воздействия на нерадивых налоговиков

И все-таки, жалоба, как ни крути, работает. Если налоговики по какой-то причине не хотят исполнять свои непосредственные обязанности — жалобой их!

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«ИФНС № 20 по г.Москве 2 с лишним месяца не проводила зачет в разрезе одного налога (пени и сам налог). Накатала жалобу — через 3 календарных дня пришла бумажка о зачете. Провела сверку — зачета в сверке по бюджету нет. Очередную жалобу с приложением доков. Через 2 дня звонят гене и просят отозвать жалобу».

В комментариях порадовались за автора:

«Поздравляю! Куда конкретно отправляли первую жалобу?».

Автор ответила:

«У меня в СБИСе жалоба сразу в оба адреса автоматом идёт. И в свою налоговую и в вышестоящую».

Кто-то своей проблемой делится:

«Такая же ерунда с зачетом по ИП в ИФНС № 20. 3-е письмо им отправили, на 2 других приходил ответ, что, мол, извините, решение на зачет вынесли, а зачета так и нет. Сейчас ждем очередной ответ и жалобу будем подавать выше. Первый раз такое в практике».

Кто-то считает, что тут не совсем вина налоговиков:

«Решение о зачёте принимает налоговая, а зачёт проводит казначейство по принятому решению. Если уж на разнос платёжек у казначейства уходит до 2-х недель, то что говорить о зачётах... У меня так решение приняли 9 января, а казначейство разнесло 16 февраля! В итоге доплачивал налоги по факту в сверке на февраль, а потом ещё и пени заплатил из-за разности казначейством задним числом. Так что тут вина не налоговой».

Кто-то считает так:

«Меня не волнуют проблемы налоговой, ведь их не волнуют мои проблемы. Любой промах с их стороны я отражаю соответствующей жалобой в Управление. Очень хорошо работает, зачисляют все в течение трёх дней».

А кто-то так делает:

«Я как-то просто принесла руководителю этой же нашей налоговой, на неправомерные действия и они всё исправили и даже отзвонились и извинились».

Или:

«Я тоже написала, но не жалобу, а обращение в вышестоящую с просьбой посодействовать в возврате налога. Так нам ещё % за несвоевременный возврат прислали. Вот я удивилась!».

В общем, в любом случае писать стоит.