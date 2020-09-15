Срочные трудовые договоры с педагогами на срок менее 3 лет могут стать вне закона

В Госдуму внесен законопроект № 1021402-7 с поправками в статьи 59 и 332 ТК.

Речь идет о срочных трудовых договорах с работниками образовательных организаций.

Сейчас трудовые договоры с преподавателями могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора.

В проекте указывается, что срок должен быть не менее 3 лет.

Отмечается, что сейчас бухгалтеры и технический персонал, с которыми заключаются бессрочные договоры, находятся в более выгодно положении, чем преподаватели.

На практике получается, что самыми «нестабильными работниками» в вузах являются именно те, без которых невозможен образовательный процесс, говорится в пояснительной записке к проекту.

Сейчас педагогическим работникам вузов навязывают краткосрочные трудовые контракты. У людей возникает масса неудобств из-за такой неустойчивой занятости.

Создавшаяся ситуация негативно воспринимается педагогическими работниками, является источником социального напряжения, отрицательно отражается на моральном климате в коллективе, что в свою очередь снижает качество работы педагогов, а, в конечном счете, — уровень профессиональной подготовки студентов — будущих специалистов, говорится в пояснительной записке.

Чтобы изменить эту порочную практику, и разработан данный законопроект.

Авторы проекта — члены Совета Федерации Ирина Рукавишникова и Виктор Смирнов