Россияне стали чаще обращаться в банки за реструктуризацией кредитов

ЦБ зафиксировал рост заявок на реструктуризацию кредитов. В период с 27 августа по 9 сентября россияне направили в банки 72 тыс.заявок, что на 5 тыс. больше, чем в предыдущие 2 недели.

«От граждан с 27 августа по 9 сентября банки получили 72 тыс. заявок, что на 5 тыс. больше, чем за предыдущий период — с 13 по 26 августа. В основном рост обеспечен обращениями за реструктуризациями по собственным программам банков от лиц, чьи кредитные каникулы по закону были аннулированы из-за отсутствия подтверждений снижения дохода на 30%», — отмечается в сообщении регулятора.

📌 Реклама

Всего с 20 марта по 9 сентября российские банки получили от населения около 2,8 млн обращений на реструктуризацию долга, из которых было одобрено 1,65 млн. При этом рост обращений на реструктуризацию кредитов наблюдался также среди предприятий малого и среднего бизнеса. Так, с 27 августа по 9 сентября банки получили почти 2 тыс. обращений, когда как в период с 13 по 26 августа — менее 500.

«В основном это связано с тем, что предприниматели, которые откладывали обращение за каникулами, рассчитывая на восстановление денежных потоков, все же решили воспользоваться возможностью получения каникул по закону, которая сохраняется до 30 сентября», — считают в ЦБ.

Всего с 20 марта по 9 сентября банки получили 142,9 тыс. заявлений об изменении условий кредитных договоров от малого и среднего бизнеса. Одобрено было 72,7% рассмотренных заявок.

По материалам «ТАСС».