Законопроект об онлайн-продаже алкоголя не будут вносить в Госдуму

Подготовленный Минфином законопроект об онлайн-продаже алкоголя не будет внесен в Госдуму в ближайшее время, вопрос не стоит на повестке. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Нет, он не будет внесен в Думу в ближайшее время. Вопрос на повестке не стоит. Сейчас он не актуален», — цитирует Сазанова ТАСС.

В октябре 2019 года Минфин внес в правительство законопроект, разрешающий торговлю спиртным через интернет. Однако против такого решения выступили Минздрав и Роспотребнадзор.

Минфин предлагал вводить онлайн-продажу спиртного поэтапно. Первым до 1 января 2021 года такое разрешение предполагалось предоставить производителям и оптовым продавцам вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. А последними, после 1 января 2023 года, эту возможность должны были получить компании, имеющие лицензию только на розничную продажу в магазинах и заведениях общепита, а также некрупные пивовары и производители сидра с объемом производства не более 300 тыс. дал в год.