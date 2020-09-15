Позиция Федерации независимых профсоюзов России по часовому МРОТ

В проекте Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями на 2021-2023 года содержится предложение Правительства о введении в законодательство РФ понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда — почасового МРОТ.

Комментарий Елены Косаковской, заместителя руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР.

«Хотелось бы отметить, что нам пока неизвестно, по какой причине Правительство РФ предлагает ввести в законодательство РФ положение об установлении почасового МРОТ. В связи с этим возникает два вопроса: с какой целью необходимо введение почасовой оплаты труда и какой будет величина почасового МРОТ?

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Прежде всего нужно сказать, что никаких препятствий для почасовой оплаты труда в действующем трудовом законодательстве нет. При этом следует отметить, что согласно Трудовому кодексу Российской Федерации заработная плата работнику устанавливается, как правило, за месяц. Учет рабочего времени осуществляется либо ежедневно, либо еженедельно или суммировано.

В результате такого порядка учета рабочего времени работнику оплачивается сверхурочная работа, вечернее и ночное время, перерывы в работе, выходные и праздничные дни. Поэтому переход с месячной оплаты труда на почасовую может привести к рискам, связанным с неоплатой вышеуказанной работы в повышенном размере, времени отдыха, которое на сегодняшний день включается в рабочее время и соответственно оплачивается.

Таким образом, заменять оплату труда за месяц на почасовую нецелесообразно. Возможно, Правительство РФ предполагает введение почасовой оплаты труда для некоторых категорий работников в качестве защитной меры.

Например, для тех, кого нанимают на короткий период времени — преподаватели, консультанты и представители иных профессий, оказывающих услуги на дому. Чтобы эта мера действительно была защитной, необходимо минимальный размер часовой тарифной ставки или почасового оклада (должностного оклада) был на достаточно высоком уровне и при условии сохранения месячного МРОТ, установленного федеральным законом одновременно на всей территории Российской Федерации. Потому что, если исходить из размера месячного МРОТ, почасовой минимум оплаты труда будет колебаться от 70 до 100 рублей.