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Позиция Федерации независимых профсоюзов России по часовому МРОТ

В проекте Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями на 2021-2023 года содержится предложение Правительства о введении в законодательство РФ понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда — почасового МРОТ.

Комментарий Елены Косаковской, заместителя руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР.

«Хотелось бы отметить, что нам пока неизвестно, по какой причине Правительство РФ предлагает ввести в законодательство РФ положение об установлении почасового МРОТ. В связи с этим возникает два вопроса: с какой целью необходимо введение почасовой оплаты труда и какой будет величина почасового МРОТ?

Прежде всего нужно сказать, что никаких препятствий для почасовой оплаты труда в действующем трудовом законодательстве нет. При этом следует отметить, что согласно Трудовому кодексу Российской Федерации заработная плата работнику устанавливается, как правило, за месяц. Учет рабочего времени осуществляется либо ежедневно, либо еженедельно или суммировано.

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В результате такого порядка учета рабочего времени работнику оплачивается сверхурочная работа, вечернее и ночное время, перерывы в работе, выходные и праздничные дни. Поэтому переход с месячной оплаты труда на почасовую может привести к рискам, связанным с неоплатой вышеуказанной работы в повышенном размере, времени отдыха, которое на сегодняшний день включается в рабочее время и соответственно оплачивается.

Таким образом, заменять оплату труда за месяц на почасовую нецелесообразно. Возможно, Правительство РФ предполагает введение почасовой оплаты труда для некоторых категорий работников в качестве защитной меры.

Например, для тех, кого нанимают на короткий период времени — преподаватели, консультанты и представители иных профессий, оказывающих услуги на дому. Чтобы эта мера действительно была защитной, необходимо минимальный размер часовой тарифной ставки или почасового оклада (должностного оклада) был на достаточно высоком уровне и при условии сохранения месячного МРОТ, установленного федеральным законом одновременно на всей территории Российской Федерации. Потому что, если исходить из размера месячного МРОТ, почасовой минимум оплаты труда будет колебаться от 70 до 100 рублей.
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В то же время в случае установления почасового МРОТ даже в величине 200 рублей, работник, отработавший 10 часов в месяц получит лишь 2000 рублей, что не является не только достойной заработной платой, но поставит под сомнение возможность его физического выживания.

В таком случае становится принципиальным число часов, отработанных за месяц. Также это связано и с тем, что МРОТ в РФ приравнен к прожиточному минимуму трудоспособного населения, который вводился в качестве минимально допустимой границы потребления важнейших материальных благ и услуг (продукты питания, предметы санитарии и гигиены, лекарства, жилищно-коммунальные услуги) в 1992 году указом Б.Н. Ельцина.

Однако, если установить более высокую часовую ставку по сравнению с месячным МРОТ, то может возникнет дискриминация в оплате труда. То есть, работник с почасовой оплатой труда, отработавший то же время, имеющий одинаковый уровень квалификации, что и работник с помесячной оплатой труда, может получить большую заработную плату. В то же время устанавливать одинаковую почасовую ставку МРОТ по всей стране несправедливо из-за разницы в уровне жизни в различных субъектах РФ.

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Следует отметить, что в соответствии с Конституцией РФ вознаграждение за труд (видами которого является тарифная ставка, оклад, должностной оклад) гарантируется всем, независимо от количества отработанного времени, и не может быть ниже МРОТ. Таким образом, по нашему мнению, целесообразно внести изменения в Трудовой кодекс РФ с целью установления гарантированного минимума по заработной плате для любого работника, независимо от количества отработанного времени.

В частности, производить оплату работы в режиме неполного рабочего времени, оплату простоя не по вине работника, пропорционально отработанному времени, но в любом случае не ни ниже месячного МРОТ. Мы считаем, что необходимо подробно обсудить это предложение, спрогнозировать все возможные негативные последствия от подобной меры и с осторожностью отнестись к изменениям в трудовое законодательство в связи с введением почасового МРОТ»..

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