Дополнили состав реквизитов чека ККТ в казино и зале игровых автоматов

Сегодня Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 901821-7 с поправками в закон о ККТ.

Проект обязывает казино и залы игровых автоматов применять ККТ при выдаче обменных знаков (фишек и др.) клиентам. Кроме того, эти игровые заведения будут обязательно указывать в чеке фамилии и паспортные данные (или ИНН) игроков.

Эти данные позволят налоговым органам полностью идентифицировать посетителей казино и залов игровых автоматов, чтобы рассчитать сумму НДФЛ с их выигрышей.

Дело в том, что с начала этого года по-новому определяют налоговую базу по НДФЛ в части доходов в виде выигрышей, полученных в казино и залах игровых автоматов.

База определяется как разница между средствами, полученными участниками азартных игр, и средствами, уплаченными ими за обменные знаки игорного заведения.

Практика показала, что имеющихся данных ККТ недостаточно для определения налоговой базы по НДФЛ тех граждан, которые получили выигрыши в казино и залах игровых автоматов. Поэтому решили расширить перечень обязательных реквизитов в чеке.