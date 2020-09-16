ЦБ попросили отменить комиссию бизнесу за досрочное гашение кредитов. ЦБ в это не вмешивается

Бизнес-омбудсмен просит у ЦБ отменить комиссии для бизнеса при досрочном погашении кредита. Банки используют комиссию, чтобы клиенты не уходили в другие банки для рефинансирования.

«Буду признателен, — просит главу ЦБ Титов, — за рассмотрение возможности инициирования рекомендаций банкам на период до 1 июля 2021 г. об отказе от требования взимания комиссий за досрочное погашение кредитов»

В письме регулятору он также сообщил, что готов инициировать законодательный запрет подобных действий со стороны банков «в связи с обстоятельствами, вызванными коронавирусной инфекцией».

ЦБ на это ответил тем, что он не вмешивается в договорные отношения между банками и их клиентами. А отмена такой комиссии, по мнению регулятора, приведет только к повышению стоимости кредита.

При этом, с физических лиц банки за досрочное погашение кредитов комиссию не берут. Не брали до недавнего времени ее и с бизнеса, но после появления выгодных программ по рефинансированию, эта мера появилась для того, чтобы клиенты не уходили в другие банки.

По материалам «Ведомостей».