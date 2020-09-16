За 2020 год будет сдаваться новая форма 3-НДФЛ. Она уже утверждена

ФНС приказом от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@ утвердила новую форму 3-НДФЛ.

Теперь в приложении к разделу № 1 есть заявление о возврате налога. Внесли его в форму в из-за поправок в НК, внесеннных Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019 г., согласно которым налогоплательщики вправе представить заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога в составе налоговой декларации. Сейчас такое заявление подается отдельно от декларации.

Еще одна новинка формы — новый расчет к Прилолжению № 3 для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатови других лиц, занимающихся частной практикой. Для них с 1 января 2020 года изменили правила расчета авансовых платежей по НДФЛ, они теперь платятся от реального, а не предполагаемого дохода.

Новая форма декларации вступит в силу с 1 января 2021 года и применяется к отчетности за 2020 год.