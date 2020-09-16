ЦБ предлагает ввести паспорта для 13 банковских продуктов

ЦБ рекомендовал банкам, МФО и кредитным кооперативам ввести паспорта продуктов для тринадцати финансовых продуктов.

Паспорта рекомендованы для таких банковских продуктов, как вклады, аренда ячеек, счета, инвестиции, и пр. Всего 13 вариантов. Соответствующее информационное письмо ЦБ №ИН-06-59/130 прикреплено во вложении.

"Участникам рынка следует разместить в своих офисах и на сайтах паспорта этих продуктов (ключевые информационные документы), где будут просто и доступно описаны их основные особенности и риски. Банк России рассчитывает, что внедрение таких паспортов поможет потребителю принять осознанное решение при приобретении того или иного финансового продукта или услуги, снизит риски непонимания их существенных особенностей, позволит сравнить похожие продукты различных финансовых организаций" - указано на сайте регулятора.

Также ЦБ рекомендует в папорте указывать порядок разрешения споров с финансовой организацией, информацию о наличии страховки внесенных средств и о действиях клиента в случае банкротства кредитной организации.

Регулятор рекомендует банкам предоставлять паспорта продуктов клиентам непосредственно перед заключением договора, или при его продлении.