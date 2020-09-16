Опубликованы новые формы по регистрации компаний и ИП. Вступают в силу с 25 ноября

Приказ с новыми формами заявлений для регистрации компаний и ИП официально опубликован на портале нормативных актов.

Приказ ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

На «Клерке» об этом приказе писали на момент его общественного обсуждения, а также подробно разбирали новые требования по заполеннию этих новых форм.

Кстати говоря, удобное отличие новых требований — они позволяют двустороннюю печать документов для государственной регистрации. Уж бумагу точно позволит сэкономить.

В силу приказ вступает с 25 ноября этого года. Поэтому новые формы так и можно теперь называть: «Новые формы-2020».