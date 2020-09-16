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Тест для соискателя-бухгалтера. Стоит с ним морочиться, или лучше искать работу дальше?

Работодатель предлагает пройти соискателю тест. Стоит ли идти к такому работодателю, и соответственно заморачиваться с тестом, или лучше искать работу дальше?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Ищу работу. Прислали на почту тестовые задания и один из вопросов звучит так: Войдя в банк-клиент, Вы видите, что счет заблокирован по 115-ФЗ. Опишите Ваши действия. Вопрос как бы Вы ответили и вопрос следом, связываться с ними стоит?».

Вообще, такое ощущение, что ищут не соискателя, а бесплатное решение проблемы. А если и нет, именно такие задания убивают желание идти на такую работу полностью.

А вот что пишут в комментариях:

«Правильный ответ: уйти на больничный в тот же день».

Вот еще:

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«Хм... раз сразу такой вопрос, то у них, видимо, это частое явление. Вообще не люблю такие дебильные вопросы, т.к. ответ далеко не всегда одновариантен».

Кто-то предлагает варианты ответа:

  1. Звонок в банк, подтверждение операции тем способом, который обозначит банк;
  2. Если п. 1 терпит фиаско- жалоба в межведомственную комиссию при Банке России;
  3. Если фиаско терпят оба пункта выше — суд.
Или:

«Если ничего не помогает, то через судебный приказ дружественного физику, думаю они ждут такой ответ».

А потом у автора попросили весь тест. Вот он какой:

Задание № 1

Войдя в банк-клиент, Вы видите, что счет заблокирован по 115-ФЗ. Опишите Ваши действия.

Задание № 2

Вы оплатили товар по счету, но снабжение говорит, что им не отгружают товар, так как деньги не пришли. Опишите Ваши действия.
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Задание № 3

У организации есть ежемесячные обязательные платежи, однако в этом месяце проблемы с приходами и денег не хватает. Как вы распределите платежи, если сегодня 10-е число и на счету 780.000 : — НДС = 180.000 — ФОТ = 300.000 — аренда офиса = 80.000 — лизинг = 250.000 — оплата работ по основной деятельности = 100.000 — телефон и интернет в офисе = 25.000 — задолженность ко контракту = 70.000

Задание № 4

По ситуации из задания № 3 решили задержать оплату услуг связи. Напишите письмо провайдеру, с просьбой об отсрочке без отключения услуг.

Задание № 5

Вы ждете аванс на спецсчет. Есть договор на спецсчет, но в банк-клиенте счет не отображается. Вы позвонили в операционный отдел и они сказали, что для подключения счета надо было заполнить отдельную форму. На подключения счета нужно 2-4 дня, аванс придет уже сегодня и снабжение рассчитывает, что уже завтра Вы оплатите их счета, потому что если не поставить материалы, будут сорваны сроки и организация попадет на штрафные санкции. Опишите Ваши действия.

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Задание № 6

В организацию принимают нового сотрудника. Что нужно сделать, чтобы правильно его оформить, в какой срок подать СЗВ-ТД и что написать в трудовой книжке?

Там еще несколько заданий, но мы сюда не стали выкладывать всю простыню.

Вот что пишут после выложенного теста:

«Я бы даже не заморачивалась с ответом. После такого теста просто занялась бы поиском работы дальше».

И:

«Что за бред?! В компании явно не хватает денег и хромает организация процессов. Причем здесь бухгалтер? Это не ваши проблемы! Не связывайтесь, краснеть будете ежедневно, а зарплату придется выпрашивать».

Есть мнение, что нормальные вопросы, но не на указанную зарплату (от 60 тыс.), и не на позицию бухгалтера.

Коллеги, а вы как думаете?

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