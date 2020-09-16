Тест для соискателя-бухгалтера. Стоит с ним морочиться, или лучше искать работу дальше?

Работодатель предлагает пройти соискателю тест. Стоит ли идти к такому работодателю, и соответственно заморачиваться с тестом, или лучше искать работу дальше?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Ищу работу. Прислали на почту тестовые задания и один из вопросов звучит так: Войдя в банк-клиент, Вы видите, что счет заблокирован по 115-ФЗ. Опишите Ваши действия. Вопрос как бы Вы ответили и вопрос следом, связываться с ними стоит?».

Вообще, такое ощущение, что ищут не соискателя, а бесплатное решение проблемы. А если и нет, именно такие задания убивают желание идти на такую работу полностью.

А вот что пишут в комментариях:

«Правильный ответ: уйти на больничный в тот же день».

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Вот еще:

«Хм... раз сразу такой вопрос, то у них, видимо, это частое явление. Вообще не люблю такие дебильные вопросы, т.к. ответ далеко не всегда одновариантен».

Кто-то предлагает варианты ответа:

Звонок в банк, подтверждение операции тем способом, который обозначит банк; Если п. 1 терпит фиаско- жалоба в межведомственную комиссию при Банке России; Если фиаско терпят оба пункта выше — суд.

Или:

«Если ничего не помогает, то через судебный приказ дружественного физику, думаю они ждут такой ответ».

А потом у автора попросили весь тест. Вот он какой:

Задание № 1

Войдя в банк-клиент, Вы видите, что счет заблокирован по 115-ФЗ. Опишите Ваши действия.

Задание № 2

Вы оплатили товар по счету, но снабжение говорит, что им не отгружают товар, так как деньги не пришли. Опишите Ваши действия.