ФНС наконец признала право ИП на УСН 15% учитывать расходы при расчете взносов

Федеральная налоговая служба наконец официально признала право ИП на УСН 15% учитывать расходы при расчете страховых взносов в размере 1%с доходов свыше 300 тыс.рублей

Конституционный Суд РФ в определении от 30.01.2020 № 10-О указал, что налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», в целях определения налоговой базы учитывают как доходы, так и расходы. Учитываются они в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены главой 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ, с учетом ряда особенностей (статьи 346.15 — 346.18 НК РФ). То есть доходы и расходы учитываются данной категорией налогоплательщиков в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налог на доходы физических лиц (статья 221 НК РФ).

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В письме № БС-4-11/14090 от 01.09.2020 г. говорится о том, что разъяснения ФНС, оказывается, были доведены до нижестоящих органов еще весной, внутренним письмом от 06.03.2020 N БС-5-11/493дсп@. Именно поэтому в некоторых региональных инспекциях начали добровольно пересчитывать взносы предпринимателям.

Но при расчете взносов ИП следует учитывать, что убытки прошлых лет, уменьшающие налогооблагаемую базу по УСН, не включаются в расходы при расчете взносов.

Вот, что написано в письме:

«По мнению ФНС России, плательщики страховых взносов, применяющие УСН с объектом налогообложения „доходы, уменьшенные на величину расходов“, при определении размера доходов за расчетный период в целях исчисления страховых взносов в размере 1% вправе учитывать расходы, предусмотренные статьей 346.16 Кодекса, понесенные за указанный налоговый период в рамках применения УСН, и не вправе уменьшать рассчитанную величину доходов на сумму убытков прошлых лет, полученных по итогам предыдущих налоговых периодов»

Тем ИП, которые уплачивали последние три года взносы без учета расходов, стоит обратится в налоговые органы за возвратом переплаты.