Укрепление рубля ожидают к концу года

Глава МЭР Решетников считает, что в данный момент рубль инвесторами не оценен из-за повышенной оценки рисков. Но к концу года он обязательно укрепится.

Об этом глава ведомства рассказал на вчерашнем заседании правительства.

«На данный момент курс рубля несколько недооценён вследствие повышенной оценки рисков со стороны инвесторов. Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего — начале следующего года. Далее на прогнозном горизонте курс рубля будет умеренно ослабляться. В то же время в реальном эффективном выражении курс останется стабильным» — сказал Решетников.

В своем прогнозе министерство исходит из того, что цены на нефть в 2021 году закрепятся на сравнительно комфортном уровне (выше цены отсечения) — 45,3 доллара за баррель с дальнейшей стабилизацией в реальном выражении.

По материалам стенограммы заседания правительства.