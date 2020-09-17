Российскому IT-рынку прогнозируют падение

Эксперты считают, что российский ИТ-рынок ожидает падение к концу года. Несмотря на то, что из-за самоизоляции спрос на технологии вырос.

Такой прогноз дала консалтинговая компания IDC. Причиной называют коронавирус, из-за которого изменилась экономическая обстановка.

«Конечные потребители стали более осторожными, что сказывается на их расходах на технологии и услуги. Сокращается и количество крупных долгосрочных проектов. Рынок продолжит консолидироваться, возможны банкротства или слияния и поглощения компаний», — утверждает аналитик IDC.

В 2019 году, по оценке IDC, объем рынка ИТ-услуг в России составил $5,57 млрд, что на 8% больше показателя 2018 года, рассказал представитель компании. Точного прогноза, каким может быть рынок к концу 2020-го, в IDC не дают.

По материалам «РБК».