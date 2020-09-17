Оформление ипотеки через интернет хотят продлить навсегда

Онлайн-ипотеку хотят сделать бессрочной. В смысле, не срок выплаты кредита бессрочным, а возможность онлайн его оформить.

С такой инициативой к вице-премьеру Хуснуллину обратилась «Деловая Россия».

ЦБ разрешил заключать ипотечные сделки онлайн во время борьбы с коронавирусной инфекцией. Кредитным организациям позволили открывать счета и вклады без личного присутствия клиентов до 30 сентября.

Возвращение ограничений на дистанционное заключение ипотечных сделок будет тормозить цифровизацию и развитие строительной отрасли, говорится в письме бизнес-объединения.

Кстати, ВТБ снижает ставку по льготной ипотеке.

По материалам «Известий».