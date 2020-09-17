От бульдозеров до детских колясок. Вышел перечень товаров, подлежащих прослеживаемости

Сегодня на федеральном портале опубликован проект Постановления Правительства «О создании национальной системы прослеживаемости товаров».

Напомним, скоро будут приняты поправки в НК по этому поводу. Законопроект недавно прошел первое чтение в Госдуме.

Постановлением Правительства будет утвержден перечень товаров, подлежащих прослеживаемости на территории РФ.

В список вошли:

холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов;

тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха;

автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием;

бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные;

машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством;

мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру;

аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение;

схемы электронные интегральные;

части электронных интегральных схем;

транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния;

тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций;

коляски детские;

детские сиденья (кресла) безопасности, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств (с металлическим каркасом);

детские сиденья (кресла) безопасности с пластмассовым каркасом, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств.

📌 Реклама

Товар, включенный в этот перечень, будет отслеживаться от момента ввоза в страну до его реализации конечному пользователю (или вывоза за пределы страны).

При ввозе из стран ЕАЭС товаров попадающих под систему прослеживаемости надо будет уведомлять налоговые органы в определенный срок. Этим товарам будет присваиваться регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости (РНПТ).

При реализации товара, подлежащего прослеживаемости, соответствующий РНПТ включается налогоплательщиком в счет-фактуру (для плательщиков НДС) или документ об отгрузке товаров (для неплательщиков НДС), составляемые в электронной форме.