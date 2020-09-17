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От бульдозеров до детских колясок. Вышел перечень товаров, подлежащих прослеживаемости

Сегодня на федеральном портале опубликован проект Постановления Правительства «О создании национальной системы прослеживаемости товаров».

Напомним, скоро будут приняты поправки в НК по этому поводу. Законопроект недавно прошел первое чтение в Госдуме.

Постановлением Правительства будет утвержден перечень товаров, подлежащих прослеживаемости на территории РФ.

В список вошли:

  • холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов;
  • тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха;
  • автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием;
  • бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные;
  • машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством;
  • мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру;
  • аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение;
  • схемы электронные интегральные;
  • части электронных интегральных схем;
  • транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния;
  • тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций;
  • коляски детские;
  • детские сиденья (кресла) безопасности, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств (с металлическим каркасом);
  • детские сиденья (кресла) безопасности с пластмассовым каркасом, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств.
Товар, включенный в этот перечень, будет отслеживаться от момента ввоза в страну до его реализации конечному пользователю (или вывоза за пределы страны).

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При ввозе из стран ЕАЭС товаров попадающих под систему прослеживаемости надо будет уведомлять налоговые органы в определенный срок. Этим товарам будет присваиваться регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости (РНПТ).

При реализации товара, подлежащего прослеживаемости, соответствующий РНПТ включается налогоплательщиком в счет-фактуру (для плательщиков НДС) или документ об отгрузке товаров (для неплательщиков НДС), составляемые в электронной форме.

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