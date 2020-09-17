Пополнять наличными анонимные электронные кошельки под транспортные карты можно будет до 1 апреля 2021 года

ЦБ сегодня выпустил информационное письмо о продлении срока, в течение которого не будет применять меры к кредитным организациям за проведение операций по пополнению наличными анонимных электронных кошельков под транспортные карты.

Ранее этот период ограничивался 1 октября 2020 года. Новый срок — до 1 апреля 2021 года.

Таким образом, у операторов транспортных систем будет больше времени, чтобы скорректировать при необходимости свои бизнес-модели для соответствия закону «О национальной платежной системе» и продолжить оказывать гражданам такую социально значимую услугу, как пополнение транспортных карт наличными.

Напомним, что 3 августа 2020 года в силу вступили поправки в законодательство, ограничивающие пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков, выпущенных под транспортные карты.

При этом запрет не коснулся большинства действующих карт, которые выпускаются непосредственно транспортными организациями или пополняются через них.

Так, например, запрет не коснулся московской карты «Тройка» и петербургской — «Подорожник».