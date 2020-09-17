⚡ Собянин рекомендует по возможности работать на удаленке

Столичный градоначальник попросил москвичей, по возможности, работать на удаленке. А работодателей — это обеспечить.

«Сам работодатель определяет, как открываться, в каком объеме. Но мы по-прежнему, я хочу обратить внимание и работодателей, и руководителей предприятий, по-прежнему рекомендуем максимально дистанционно работать, на удаленке, как принято сейчас говорить», — сказал он в эфире Россия-24.

Он также добавил, что рекомендует это для недопущения большого скопления людей в офисах.

Если же у работодателя нет возможности отправить сотрудников на удаленную работу, он обязан обеспечивать санитарный режим на самом предприятии, сказал Собянин.

По материалам «ТАСС».