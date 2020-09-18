ИП в тюрме.Что для них готовят власти

В Госдуму внесен законопроект № 1022670-7 с многочисленными поправками в НК. Среди них поправка, которая предполагает расширение перечня периодов, за которые ИП не уплачивают за себя страховые взносы.

Напомним, в ряде случаев ИП может освободиться от фиксированных взносов, например, на период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет при условии представления документов, подтверждающих отсутствие деятельности в указанные периоды.

Как сказано в пояснительной записке, предпринимателям не будут начислять фиксированные взносы за периоды содержания их под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы.

📌 Реклама

Добавим, люди давно поднимали вопрос о несправедливости начисления взносов в такой ситуации, даже создавали петиции , требуя внести поправки в закон.

В Минфин поступали запросы на эту тему. В ответ ведомство констатировало — домашний арест и тюрьма не освобождают ИП от взносов (письмо от 01.04.2019 № 03-15-07/22334).

Кроме того, ранее в Госдуму уже вносился законопроект (№ 841062-7) с поправками в НК в части освобождения от взносов ИП-заключенных. Этот проект сейчас отправлен в архив, так как авторы не получили на него заключение Правительства.

Многие бизнесмены, попав в места заключения, не могут оперативно закрыть ИП, а за каждый день пребывания в этом статусе «капают» деньги.

Теперь наконец-то проблема будет решена?