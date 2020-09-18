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ИП в тюрме.Что для них готовят власти

В Госдуму внесен законопроект № 1022670-7 с многочисленными поправками в НК. Среди них поправка, которая предполагает расширение перечня периодов, за которые ИП не уплачивают за себя страховые взносы.

Напомним, в ряде случаев ИП может освободиться от фиксированных взносов, например, на период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет при условии представления документов, подтверждающих отсутствие деятельности в указанные периоды.

Как сказано в пояснительной записке, предпринимателям не будут начислять фиксированные взносы за периоды содержания их под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы.

Добавим, люди давно поднимали вопрос о несправедливости начисления взносов в такой ситуации, даже создавали петиции, требуя внести поправки в закон.

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В Минфин поступали запросы на эту тему. В ответ ведомство констатировало — домашний арест и тюрьма не освобождают ИП от взносов (письмо от 01.04.2019 № 03-15-07/22334).

Кроме того, ранее в Госдуму уже вносился законопроект (№ 841062-7) с поправками в НК в части освобождения от взносов ИП-заключенных. Этот проект сейчас отправлен в архив, так как авторы не получили на него заключение Правительства.

Многие бизнесмены, попав в места заключения, не могут оперативно закрыть ИП, а за каждый день пребывания в этом статусе «капают» деньги.

ИП сидит в тюрьме, а взносы начисляются. Как оформить прекращение деятельности

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Однако все ли так гладко, как сообщается в пояснительной записке к проекту?

При изучении текста проекта мы обнаружили недоразумение.

В перечень случаев освобождения от взносов проектом добавляется случай, поименованный в  п.5 ч.1 ст. 12 Федерального закона №400-ФЗ.

Вот формулировка этого пункта 5:

период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке.

То есть здесь речь идет только о невинно осужденных. А значит все остальные ИП, находящиеся в тюрьме, по-прежнему будут платить взносы и то, что сообщается в пояснительной записке к проекту, не соответствует его содержанию.

Впрочем, надеемся, что ко второму чтению в Госдуме это досадное недоразумение будет исправлено.

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