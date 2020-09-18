Как считается доход семьи при назначении пособия за ребенка до 3 лет (отсчитывают назад 6 месяцев, а потом еще 12)

Семьи с невысоким доходом имеют право на получение выплаты из средств маткапитала за второго ребенка в возрасте до 3 лет.

Для оформления такой выплаты учитывается критерий нуждаемости. Доход должен быть меньше 2 прожиточных минимумов на члена семьи.

В отделении ПФР по Алтайскому краю разъяснили, какой доход берется.

Доход учитывается за 12 месяцев, вот только период отсчета начинается за 6 месяцев до обращения за назначением выплаты.

То есть если семья подает заявление на выплату 1 октября 2020 года, то представить сведения ей необходимо не за 12 месяцев, предшествующих октябрю, а за 12 месяцев, предшествующих 1 апреля 2020 года: за период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.

Напомним, недавно мы рассказывали о проблемах, с которыми сталкиваются родители при оформлении пособия на детей до 7 лет. Многие семьи считают себя нуждающимися, однако по действующим правилам подсчета дохода они таковыми не являются.