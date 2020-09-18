На ремонт Белого дома потратят 5,27 миллиардов

Здание правительства отремонтируют за 5,27 млрд рублей. Поэтапное финансирование предусмотрено в бюджете.

Принятый недавно бюджет на 2022-23 гг. предусматривает выделение почти 2 млрд — 1,1 млрд в 2022 году и 799,1 млн в 2023. На 2021 год о размерах трат не сообщается.

Как пишет «РБК», общий объем затрат, как объяснили в прасительстве, составит 5,27 млрд.

Необходимость реконструкции здания связана «с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и, как следствие, большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования», — пояснили в пресс-службе правительства.

Реконструкция Белого дома была инициирована еще при Дмитрии Медведеве в 2017 году. В 2019 году Главэкспертиза одобрила всю проектно-сметную документацию. В том же году были заключены первые контракты.

Однако планировавшийся в этом году 1 млрд на реконструкцию первели в резервный фонд для борьбы с коронавирусом.

Также на «Клерке» недавно писали о выделении 4 с лишним миллионов на борьбу с воронами, которые облюбовали здание Белого дома.