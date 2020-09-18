Есть ли шанс избежать штрафа и мирового суда из-за просроченной СЗВ-М?

Бухгалтер случайно пропускает срок сдачи СЗВ-М. Возможно ли как-то избежать штрафа, или хотя бы снизить его? Или ждать полной экзекуции с мировым судом?
Поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Впервые пропустила срок сдачи СЗВ-М. Просто в отпуске прошляпала, расслабилась и забыла. Что и куда посоветуете написать, чтобы попытаться обойтись без штрафа, ну или хотя-бы снизить...».
Все мы люди, у всех бывает.
Вот что пишут в комментариях:
«Бесполезно, они никогда на встречу не пойдут».
На вопрос о количестве сотрудников автор пишет, что шесть. На это ответили:
«Вряд ли пойдут на уступки за 3 т.р. С большим количеством можно было бы попробовать письмо с повинной написать и с просьбой рассмотреть возможность сократить штраф. Не факт что согласились бы, но попытка не пытка».
Кто-то советует:
«Сами сдайте, если они письмо не прислали и напишите, что сами обнаружили и устранили».
Кто-то делится опытом:
«Замумукали нашего гендиректора даже за корректировку, а не то что за отчёт. Таскали в мировой суд, не отбились никак. Дали минимум, так как впервые. Ждите писем. Пришлют. Процедура у них вся эта небыстрая».
И еще:
«500 за человека и 300 штраф на руководителя предприятия. Недавно знакомые просрочили на день. Увы».
В основном, пишут что будет штраф, к сожалению.