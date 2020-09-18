Есть ли шанс избежать штрафа и мирового суда из-за просроченной СЗВ-М?

Бухгалтер случайно пропускает срок сдачи СЗВ-М. Возможно ли как-то избежать штрафа, или хотя бы снизить его? Или ждать полной экзекуции с мировым судом?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Впервые пропустила срок сдачи СЗВ-М. Просто в отпуске прошляпала, расслабилась и забыла. Что и куда посоветуете написать, чтобы попытаться обойтись без штрафа, ну или хотя-бы снизить...».

Все мы люди, у всех бывает.

Вот что пишут в комментариях:

«Бесполезно, они никогда на встречу не пойдут».

На вопрос о количестве сотрудников автор пишет, что шесть. На это ответили:

«Вряд ли пойдут на уступки за 3 т.р. С большим количеством можно было бы попробовать письмо с повинной написать и с просьбой рассмотреть возможность сократить штраф. Не факт что согласились бы, но попытка не пытка».

Кто-то советует:

«Сами сдайте, если они письмо не прислали и напишите, что сами обнаружили и устранили».

Кто-то делится опытом:

«Замумукали нашего гендиректора даже за корректировку, а не то что за отчёт. Таскали в мировой суд, не отбились никак. Дали минимум, так как впервые. Ждите писем. Пришлют. Процедура у них вся эта небыстрая».

И еще:

«500 за человека и 300 штраф на руководителя предприятия. Недавно знакомые просрочили на день. Увы».

В основном, пишут что будет штраф, к сожалению.