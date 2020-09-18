Уточнят перечень необлагаемых НДФЛ доходов

Сейчас не облагается НДФЛ матпомощь в сумме 50 000 рублей от работодателей своим работникам, у которых родился ребенок или которые его усыновили. Теперь не облагаться будет и матпомощь в случае, когда работник оформил опеку над ребенком. В течение года после оформления опеки можно будет выплатить работнику 50 000 руб., не удерживая НДФЛ.

Соответствующие поправки в ст. 217 НК содержатся в правительственном законопроекте № 1022670-7, который внесен в Госдуму.

Сейчас Будет потом Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц: если иное не предусмотрено настоящим пунктом, все виды компенсационных выплат, установленных законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных с: Абзац 4 п. 1 ст. 217 НК бесплатным предоставлением жилых помещений, топлива или соответствующего денежного возмещения, а также с возмещением расходов на оплату коммунальных услуг (включая услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами) возмещением расходов на оплату жилых помещений, предоставляемых во временное пользование, топлива (а также соответствующие доходы, полученные в натуральной форме), расходов на оплату коммунальных услуг (включая услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами) Абзац 5 п. 1 ст. 217 НК оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия возмещением стоимости полагающегося натурального довольствия (а также соответствующие доходы, полученные в натуральной форме) Абзац 10 п. 1 ст. 217 НК оплатой работодателем своим работникам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, стоимости проезда работника в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов, а также стоимости проезда неработающих членов его семьи (мужа, жены, несовершеннолетних детей, фактически проживающих с работником) и стоимости провоза ими багажа, производимой в соответствии с законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ. оплатой работодателем своим работникам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, стоимости проезда работника в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов, а также стоимости проезда неработающих членов его семьи (мужа, жены, несовершеннолетних детей, фактически проживающих с работником) и стоимости провоза ими багажа, производимой в соответствии с законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ. В случае использования отпуска за пределами территории РФ не подлежит налогообложению стоимость проезда или перелета работника и неработающих членов его семьи (включая стоимость провоза ими багажа весом до 30 килограммов), рассчитанная от места отправления до пункта пропуска через Государственную границу РФ, в том числе международного аэропорта, в котором работник и неработающие члены его семьи проходят пограничный контроль в пункте пропуска через Государственную границу РФ.

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Кроме того, в п.1 ст.217 НК добавят еще один абзац.

Там будет сказано, что доходы в виде выплат в денежной форме за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда (кроме компенсационных выплат в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов) не подлежат освобождению от налогообложения на основании настоящей статьи.