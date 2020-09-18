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Утвержден прожиточный минимум за II квартал 2020 года. Это будет МРОТ на следующий год

Минтруд приказом от 28.08.2020 № 542н утвердил величины прожиточного минимума в целом по России за II квартал 2020 года.

Прожиточный минимум установлен:

  • в среднем на душу населения в размере 11 468 рублей;
  • для трудоспособного населения — 12 392 рубля;
  • для пенсионеров — 9 422 рубля;
  • для детей — 11 423 рублей.

Согласно закону, МРОТ на следующий календарный год устанавливается в размере, равном прожиточному минимуму трудоспособного населения во 2 квартале текущего года.

Таким образом, в 2021 году МРОТ станет на 262 рубля больше — 12 392 руб.

Сейчас МРОТ составляет 12 130 руб.

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