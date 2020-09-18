Утвержден прожиточный минимум за II квартал 2020 года. Это будет МРОТ на следующий год

Минтруд приказом от 28.08.2020 № 542н утвердил величины прожиточного минимума в целом по России за II квартал 2020 года.
Прожиточный минимум установлен:
- в среднем на душу населения в размере 11 468 рублей;
- для трудоспособного населения — 12 392 рубля;
- для пенсионеров — 9 422 рубля;
- для детей — 11 423 рублей.
Согласно закону, МРОТ на следующий календарный год устанавливается в размере, равном прожиточному минимуму трудоспособного населения во 2 квартале текущего года.
Таким образом, в 2021 году МРОТ станет на 262 рубля больше — 12 392 руб.
Сейчас МРОТ составляет 12 130 руб.