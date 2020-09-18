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На старт, внимание, налоги: новый курс «Клерка» и МКБ поможет начать вести бизнес правильно

Центр обучения «Клерка» запускает совместный с МКБ курс «Как начать бизнес». Какую форму выбрать для регистрации своего дела? Сколько придётся платить налогов и как вести отчётность? Рассказываем простым языком и на примерах.

В курсе — несколько видео-уроков, за время которых эксперты объяснят, как выбрать банк и наладить эквайринг. Вы узнаете, как проводить расчеты и нужна ли вам онлайн-касса, научитесь разбираться в отчетности и налогах и правильно оформлять сотрудников.

А ещё поймёте, как без лишних проблем общаться с банком, чтобы из-за закона 115-ФЗ ваш счет не заблокировали, сможете самостоятельно составлять основные кадровые документы и выбирать правильную систему оплаты труда.

Курс подойдёт:

  • будущим предпринимателям, которые еще только планируют регистрироваться;
  • начинающим руководителям, которым важно понимать, что делает с налогами и учетом его бухгалтер;
  • и даже опытным бухгалтерам: берите наш курс и показывайте директору, чтобы он перестал донимать вас вопросами.

Записывайтесь на курс: он бесплатный! Весь материал тщательно выверен экспертами, понятен и легко применим на практике. И удачи в бизнесе!

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